’Rechterhand’ cokebaron gepakt voor smokkel

Dat melden meerdere bronnen van De Telegraaf. De advocaat van M., Jan-Hein Kuijpers, bevestigt de aanhouding. Kuijpers benadrukt dat zijn cliënt verdacht wordt van het treffen van voorbereidingshandelingen voor de smokkel van coke.

Het Openbaar Ministerie bevestigt noch ontkent de aanhouding. M. werd begin oktober opgepakt. Hij zou Roger P. vervangen hebben als leider van zijn organisatie. De bende van ’Piet Costa’ was gelieerd aan het criminele kopstuk Robin van O., die eveneens vastzit voor het martelcomplex. Van O. voerde een oorlog met de organisatie van Ridouan Taghi.

De Telegraaf onthulde in september dat er dit voorjaar een oorlog is uitgebroken in het Rotterdamse cocaïnemilieu. De strijd is geëscaleerd na de arrestatie van de vermeende leider van een bende, Roger ’Piet Costa’ P. Er was onder meer ruzie ontstaan over zestig miljoen euro, die geleid zou hebben tot de liquidatie van de 25-jarige crimineel Ibrahim Azaim. Ibrahim, die op 10 mei in Rotterdam werd gedood, was een belangrijke partner van de in juni opgepakte drugsbaron Roger ’Pietje Costa’ P. Een Iraniër genaamd Ali D. zou achter de moord zitten.

Tipgevers

Politie en justitie vrezen voor een verdere escalatie van de oorlog. Verschillende tipgevers meldden vorige maand dat er ook aanslagen zouden zijn gepleegd op personen in Breda die gelieerd worden aan de organisatie van Roger P. De politie Zeeland-West-Brabant liet toen weten hier geen aanwijzingen voor te hebben.

De banden tussen Roger ’Piet Costa’ P. en Robin van O. kwamen onder andere naar voren in gesprekken via de ’criminele’ communicatiedienst Encrochat. Door die te kraken kwam de politie de onderwereldgevangenis op het spoor. P. wordt verdacht van de invoer van vele tonnen cocaïne.

Vrijdag dient er een nieuwe zitting in de zaak rond de martelcontainers.

Roger P. zit vast op verdenking van betrokkenheid bij de martelcontainer en de smokkel van astronomische hoeveelheden cocaïne. Het gaat volgens het OM om de invoer van een partij cocaïne van 1015 kilo eind 2015 en de invoer van een partij cocaïne van 3776 kilo in mei 2016. Die hebben een straatwaarde van 200.000.000 euro. Ook wordt het onderwereldkopstuk verdacht van voorbereidingshandelingen voor de invoer van nog meer cocaïne tussen 26 maart en 22 juni 2020. Hij verbleef vooral in Spanje, maar was dit voorjaar naar Rotterdam gegaan toen de ruzie binnen de groepering uit de hand liep.