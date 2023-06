Brand in trein Tiroler tunnel richting Amsterdam, reizigers gestrand

De trein was onderweg naar Amsterdam en Hamburg, melden Oostenrijkse media. Volgens de NS zaten waarschijnlijk ook Nederlanders in de trein. Maar hoeveel is niet bekend.

De trein staat stil in de Terfnertunnel. De inzittenden werden door de brandweer weggeleid. Ze werden volgens media in tenten opgevangen tot ze met bussen konden worden weggeleid. Het Oostenrijkse vervoersbedrijf ÖBB zei tegen de omroep ORF dat het niet lukte om de passagiers woensdag nog naar Amsterdam of Hamburg te brengen.

Een woordvoerster van de NS, die voor deze zogenoemde Nightjet-verbinding samenwerkt met ÖBB, laat weten dat passagiers naar hotels in Innsbruck zijn gebracht. Volgens haar kunnen de Nightjet-treinen vanuit Zürich en Wenen nog wel gewoon naar Amsterdam rijden, maar is de eerstvolgende trein vanuit Amsterdam naar Innsbruck geannuleerd vanwege de tunnelbrand.

De brand zou veroorzaakt zijn door een beschadigde bovenleiding. De media melden dat een treinstel met auto's in brand is gevlogen. Volgens de Tiroler Tageszeitung werd de evacuatie bemoeilijkt door de rook. Mensen zouden alleen weggeleid kunnen worden met een masker. De brand is geblust en de tunnel wordt geventileerd.

