Afgelopen nacht plaknacht: minima van 20 graden

Voor een tropennacht moet er een temperatuur van 20 graden of hoger worden gemeten op ten minste één KNMI-weerstation. Woensdagnacht bleef de temperatuur op maar liefst zeven weerstations boven de 20 graden. Zo werd er in Hoek van Holland 21,6 graden gemeten en bleef de temperatuur in het Zeeuwse Wilhelminadorp steken op 21,2 graden.

Het is de eerste keer dat er op 17 juni sprake is van een tropennacht. Volgens Weer.nl zijn tropennachten in juni zeldzaam en komen dit soort warme nachten meestal pas in juli of augustus voor.

Dit is de zesde tropennacht die ooit in juni gemeten is. De warmste nacht in juni was op 25 juni 2019. Toen bleef de temperatuur hangen op 21,9 graden.