Omstreden landen verdedigen aanpak Oeigoeren door China

Het Chinese optreden in Xinjiang is omstreden. In het gebied zitten volgens experts een miljoen mensen, vooral etnische Oeigoeren, vast in detentiekampen. Meer dan twintig landen, waaronder Nederland, spraken onlangs hun bezorgdheid uit in een gezamenlijke brief.

China noemde de kritiek „laster.” De kampen zouden een soort scholen zijn waar extremisme wordt aangepakt en mensen nieuwe vaardigheden krijgen aangeleerd. Peking kreeg vrijdag bijval van tientallen landen, waaronder Rusland, Saudi-Arabië, Noord-Korea, Myanmar, Syrië, de Filipijnen, Venezuela en Zimbabwe.

Terreur

In hun brief staat dat „terrorisme, separatisme en religieus extremisme enorm schadelijk zijn geweest voor leden van alle etnische groepen in Xinjiang.” Daar zou de veiligheidssituatie inmiddels zijn hersteld: de afgelopen drie jaar is volgens de tekst geen sprake meer geweest van aanslagen in het gebied.

