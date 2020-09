Langer zwanger: baby meer hersenen

Dat stelt hersenwetenschapper dr. Hanan El Marroun, die het onderzoek Generation R verrichtte voor het Erasmus MC en dit dinsdag heeft gepubliceerd in the Journal of the American Medical Association (JAMA).

Uit het onderzoek komt naar voren naar dat de hersenontwikkeling nog doorgaat tot de laatste dagen zwangerschap. Marroun: ,,Elke week telt, tot de laatste dag. Voor de hersenen van de baby is het dus het best om de zwangerschap zo lang mogelijk te laten duren. Zelfs als de moeder al over tijd is en het kind al voldragen. Voorzichtigheid met inleidingen zijn dan ook op hun plaats.”

Inleidingen

De onderzoeker benadrukt dat inleidingen en keizersneden wèl goed en belangrijk zijn als er medische complicaties zijn. ,,Maar als dit niet persé nodig is, hopen we dat artsen en ziekenhuizen deze nieuwe kennis meenemen bij het nemen van medische beslissingen. Nu wordt vooral gekeken naar het moment zelf, maar wat het op lange termijn kan betekenen is minstens zo belangrijk.”

De hersenontwikkeling van ruim 3000 kinderen is gevolgd vanaf de vroege zwangerschap tot in de tienertijd. Met een termijnecho aan het begin van de zwangerschap is vastgesteld hoe lang moeders zwanger waren en bij de geboorte werd de totale zwangerschapsduur berekend. Tien jaar later ondergingen de kinderen een hersenscan, waarbij het brein in kaart werd gebracht. Daarbij bleek dat iedere week die het kind langer doorbracht in de baarmoeder leidde tot grotere breinvolumes gemeten op de leeftijd van 10 jaar. Een nieuwe studie moet uitwijzen wat de gevolgen van een net iets vroegere geboorte op lange termijn voor de hersenfunctie.