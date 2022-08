Sloveense rechter houdt Nederlander vast om verdenking productie explosieven

De man blijft vastzitten omdat, zo melden media in het Oost-Europese land, er een redelijk vermoeden is dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan de illegale productie van en handel in wapens en explosieven, zo kwam naar voren. Specifieker ging het om het bezit van componenten om een explosief te maken.

De twintiger werd opgepakt nadat hij werd betrapt in een huurhuis in de buurt van Ilirska Bistrica, in het zuidwesten van het land, niet ver van de grens met Kroatië. De man zit al sinds 25 juni in voorarrest.

Volgens Sloveense media is de man gearresteerd op grond van een Europees aanhoudingsbevel en is er een verzoek gedaan om hem aan Nederland over te leveren. Eind vorige maand was die procedure nog niet afgerond. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten kennis te hebben van de situatie uit mediaberichten. ,,Maar er is geen verzoek tot consulaire bijstand gedaan”, laat een woordvoerder van het ministerie De Telegraaf weten.