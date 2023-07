Ovatie voor excuses slavernij: ’Maar er moet wel vervolg komen’

Koning Willem-Alexander vroeg tijdens de nationale herdenking om vergiffenis. „Van alle vormen van onvrijheid is slavernij het meest kwetsend, het meest vernederend, het meest mensonterend”, zei hij.

„Vandaag sta ik hier voor u. Als uw koning en deel van de regering maak ik vandaag deze excuses zelf.”

"Vergeten doen we niet, maar nu moeten we het wel een plek gaan geven"

„Een brok in mijn keel, kippenvel op mijn armen en tranen in mijn ogen”, aldus de Surinaams-Nederlandse Carla. „Ik vond de speech prachtig. De excuses en de erkenning betekenen heel veel voor mij.”

Koning Willem-Alexander vroeg tijdens de nationale herdenking om vergiffenis. Ⓒ ANP/HH

„Vergeten doen we niet, maar nu moeten we het wel een plek gaan geven. Voor mij waren de excuses van de koning genoeg om dat te kunnen doen. Wat anderen ervan vinden, maakt me niet uit. Er zullen altijd mensen blijven waarvoor het niet genoeg is.”

’Geen bedrag is hoog genoeg’

„Excuses zijn een manier om verder te gaan, maar er moet wel een vervolg komen”, meent Joan Ceder. „En dan gaat het niet om het financiële plaatje. Want geen bedrag is dan hoog genoeg. Het is ook niet aan deze generatie om de schuld te dragen. Maar er moet wel besef zijn; erkenning. Ook in de geschiedenisboeken. Dit is nou een eenmaal een stukje van Nederland.”

Kate Esajas had bij voorhand al besloten dat excuses niet voldoende zouden zijn. „Ik heb zijn speech bewust niet gevolgd. Met alle respect naar koning Willem-Alexander, maar als je ruzie hebt met Máxima kom je toch ook met een bosje bloemen aan? Het koningshuis heeft ons zodanig geraakt…”, slikt ze haar tranen weg.

Kate Esajas: „Als je ruzie hebt met Máxima kom je toch ook met een bosje bloemen aan?”

Het onderzoek naar de rol van de koninklijke familie bij de slavernij kwam nadrukkelijk ter sprake in de speech van de koning. Willem-Alexander noemde de slavernij een misdaad tegen de menselijkheid en vroeg om vergiffenis voor de rol van zijn familie. Na zijn betoog kreeg hij een staande ovatie.

„Er is om vergiffenis gevraagd, maar voor vergiffenis moet berouw zijn. Dat miste ik een beetje”, vindt Orlando Hellings. „Er moet ook nog heel veel gebeuren. Dit is pas het begin. Excuses zijn leuk, maar wat volgt daarna qua herstelbetalingen, onderzoeken en monumenten? Wie komen er aan tafel te zitten om dat te implementeren?”, vraagt hij zich af.

Orlando Hellings: „Voor vergiffenis moet berouw zijn. Dat miste ik een beetje.”

„Voor degenen die denken ’deze excuses zijn genoeg’: dat is mooi. Ben je volmaakt tevreden, dan kan je plaats aan die tafel maken voor anderen, die dat nog niet zijn.”

Hoekstra biedt op Surinaamse bodem excuses aan voor slavernij

Minister Wopke Hoekstra heeft in Paramaribo excuses uitgesproken voor het slavernijverleden. Het is voor het eerst dat de Nederlandse regering dat op Surinaamse bodem doet. De vicepremier gebruikte dezelfde woorden die Mark Rutte in december al uitsprak.

’Bewustwordingsfonds’

Het kabinet is intussen bezig met een ’bewustwordingsfonds’ van 200 miljoen euro voor maatschappelijke initiatieven, voor onderzoek naar de doorwerking van het slavernijverleden en voor het beheer van slavernij-erfgoed op de Caribische eilanden. Verder komt er jaarlijks 8 miljoen euro vrij voor een comité dat een herdenking van het slavernijverleden moet organiseren.

Eerder zei premier Mark Rutte al ’sorry’ namens de Nederlandse Staat. Verschillende kabinetsleden reisden onder meer af naar Suriname en de Nederlandse overzeese gebieden rond de slavernijexcuses van de regering.

Steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht boden ook al excuses aan voor het slavernijverleden, net als de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland en de bank ABN Amro. President Klaas Knot maakte vorig jaar excuses tijdens de herdenking namens De Nederlandsche Bank (DNB).