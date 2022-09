Twee medewerkers dierenopvangcentrum Vlaardingen gewond door aanval hond

De hond was gemuilkorfd en er was een wandeling met hem gemaakt. Terug bij het dierenopvangcentrum wist de hond, die een kruising zou zijn van verschillende rassen, het voor elkaar te krijgen om de muilkorf af te doen. Daarna schoot hij in de aanval en beet de eerste medewerker. De hond wist een collega die te hulp schoot ook te verwonden. Het dier kon wel onder controle worden gebracht.

Asiel gesloten

Achteraf is besloten dat er geen andere keuze was dan de hond na de aanval te verdoven en te laten inslapen. Het asiel is volgens protocol onmiddellijk gesloten.

Op social media ging rond dat een van de medewerkers een slagaderlijke bloeding had opgelopen. Hoewel de Dierenbescherming uit privacy-oogpunt geen mededelingen doet over de toestand van de collega’s, laat een woordvoerder bij navraag weten dat het niet om een slagaderlijke bloeding ging. Beide collega’s zijn buiten levensgevaar.