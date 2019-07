Politieke kemphanen Indonesië verzoenen zich

De politici maakten samen een ritje met het nieuwe snelle vervoerssysteem in hoofdstad Jakarta. Oud-generaal Subianto greep die gelegenheid aan om Widodo alsnog te feliciteren met zijn verkiezingsoverwinning.

„Sommige mensen vroegen waarom Jokowi nog niet is gefeliciteerd door Prabowo”, zei Subianto, die naast de president stond. „Wel, ik heb wel degelijk manieren. En ik wilde hem persoonlijk feliciteren”, aldus de voormalige presidentskandidaat.

Subianto kreeg bij de verkiezingen bijna 45 procent van de stemmen, tegenover 55,5 procent voor Widodo. De oud-generaal weigerde aanvankelijk zich neer te leggen bij zijn nederlaag. Er vielen negen doden en honderden gewonden toen zijn aanhangers in mei de straat opgingen in Jakarta.

Widodo vertelde dat hij zijn politieke rivaal had uitgenodigd voor een treinritje, omdat Subianto nog niet in de gelegenheid was geweest het nieuwe vervoerssysteem te gebruiken. Ook riep de president op tot eenheid.