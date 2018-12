Pak wapens aan

Dat zegt de autoriteit op het gebied van vuurwapens, gerechtelijk deskundige Jas van Driel uit Rotterdam. Dit weekend vond opnieuw een dodelijke schietpartij plaats. De politiebond NPB maakt zich eveneens zorgen over de opsporing van vuurwapens. „Wapens zijn bijvangst geworden”, zegt voorzitter Jan Struijs.

De politie heeft in het land geen vaste teams meer die zich alleen maar op wapens richten. De landelijk portefeuillehouder vuurwapens van de politie erkent dat er alleen wordt opgetreden als er informatie is over een wapen. Maar hij benadrukt dat er nu wel een kwart meer wapenonderzoeken draaien dan een paar jaar geleden.

Voor schietpartijen worden soms piepjonge verdachten opgepakt. Zo zitten er nu vier tieners vast voor dodelijke schietpartijen. In Den Haag en Rotterdam werden vorig jaar meer vuurwapens en onderdelen hiervan in beslag genomen. In het hele land werden 7431 vuurwapens uit het circuit gehaald.

