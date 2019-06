Tankers geëvacueerd na incident Golf van Oman

Volgens de rederijen zijn de schepen aangevallen. Het gaat om de onder de vlag van de Marshall Eilanden varende tanker Front Altair en de Kokuka Courageous, die onder de Panamese vlag vaart. Volgens de reder van de Kokuka Courageous is een bemanningslid lichtgewond geraakt. Hij wordt behandeld op een schip in de buurt. Het schip met 21 opvarenden is geraakt aan de stuurboordzijde, maar zal niet zinken. De lading methanol aan boord is niet geraakt. De tanker Front Altair vervoert 75.000 ton nafta en had volgens de Noorse eigenaar 23 mensen aan boord.

De Amerikaanse marine meldde donderdagochtend dat haar schepen van de Vijfde Vloot afzonderlijke noodoproepen van de schepen binnenkreeg. „Wij zijn op de hoogte van de gemelde aanval op tankers in de Golf van Oman”, aldus een verklaring van de Amerikaanse marine. De Amerikanen zeggen schepen te sturen om hulp te verlenen.

Vorige maand werden vier schepen voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten gesaboteerd. Volgens de VS is het zeker het werk van Iran. Bij de actie raakten onder andere twee olietankers van Saudi-Arabië zwaar beschadigd. Teheran heeft de beschuldigingen tegengesproken.