75 jaar lid van de ANWB: ’zo hoef ik niet achter de geraniums te zitten’

In de oorlogsjaren woonde de kleine Jan bij zijn grootouders in Noordeloos, omdat zijn ouders het voor hem te gevaarlijk vonden in de Arkelstad. „Toen de oorlog voorbij was en de wederopbouw op gang kwam werd er bij de fietsenwinkel en benzinepomp van mijn opa door de ANWB een verkeerspaal geplaatst. Mijn opa wist die mensen te bewegen om de paal pal voor zijn zaak te zetten. Hij beloofde toen als tegenprestatie om zijn toen vijfjarige kleinzoon levenslang lid te maken van de ANWB en zo geschiedde.”

Apetrots

Bruining was apetrots op het lidmaatschap, maar voelde zich pas echt volwaardig lid toen hij op zijn achttiende zijn rijbewijs haalde. „Hoewel mijn vader nog geen rijbewijs had kocht hij wel gelijk een auto waar ik natuurlijk direct volop gebruik van maakte.” Lang kon hij er echter niet van genieten.

„Na een paar weken vloog ik bij Lexmond met veel te hoge snelheid uit de bocht. Die wagen kon zelfs de wegenwacht niet meer aan de praat krijgen!”

In bijna driekwart eeuw heeft de Gorkumer wel regelmatig de pechservice van de ANWB moeten inschakelen. „De laatste keer was een jaar of tien geleden toen ik bij Nijmegen was gestrand. De wegenwacht maakte toen een diepe buiging en zei dat ik het oudste lid was dat hij ooit was tegengekomen.”

Een woordvoerder van de ANWB wil de pret niet bederven. „Wij hebben wel oudere leden die ook al langer lid zijn. Maar het blijft bijzonder en het is mooi dat deze meneer op zijn leeftijd nog zo mobiel is.” Bruining rijdt nog dagelijks in zijn Mercedes. „Dat zorgt er voor dat ik niet achter de geraniums hoef te zitten.”