Twitter praat na over ’handje’ van Melania

’Melania Trump houdt niet echt meer van haar echtgenoot Donald.’ Dat wordt al langer geopperd op sociale media en duikt telkens weer op wanneer er nieuw beeldmateriaal is dat het gerucht illustreert. Twitter ontplofte dus ook toen het tweede en laatste debat tussen Trump en uitdager Biden, waarin eerstgenoemde veel beter voor de dag kwam, afgelopen was.

Aandachtige kijkers zagen dat Melania - die voor het eerst in het openbaar verscheen na haar coronabesmetting - de hand van de president niet erg lang wilde vasthouden toen de twee het podium verlieten. ’Stand by your man was duidelijk geen hit in Slovenië’, merkte een twitteraar fijntjes op.

Onder meer de Amerikaanse komiek en acteur Tom Arnold deelde het fragment met zijn honderdduizenden volgers. Een bloemlezing: