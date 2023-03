Tientallen voertuigen vernield of bekrast bij Hart voor auto’s in Assen

Het zou gaan om vernielingen die varieerden van wielbouten die losgedraaid waren tot suiker in tanks en water in olietanks. Eerder meldde een autoblog dat het om ’honderden voertuigen’ ging die beschadigd waren en dat het vermoeden bestond dat het om milieuactivisten ging.

De geschrokken organisatie van het evenement laat maandagochtend weten dat er inderdaad veel meldingen zijn binnengekomen. „Maar geen honderden, nu enkele tientallen”, aldus Ronald van den Broek van 402 Automotive uit Hoeven. De organisatie heeft zoiets in 27 jaar evenementen in Assen nooit meegemaakt. „Er stonden 2500 auto’s geparkeerd rondom de show. Meestal zijn er dus ook mensen in de buurt van de auto’s. Iemand moet dan al kans zien dit stiekem dit te doen.”

Er zijn volgens de organisatie geen activistische uitingen aangetroffen of ontvangen.

Auto-eigenaar Jacob verzucht: „Ik heb twee krassen in mijn Volkswagen Golf... Gewoon een zuinige variant, met een kleine motor voor een gezin. Ik geloof niet dat een activist daar wat aan zou willen doen. Die zou wel een benzineslurper kiezen. We hoorden ter plekke al over schade en zeiden nog ’Oei! Hopelijk niet bij ons’. Maar helaas.”

Jacob had zijn auto nog maar kort. „Ik heb de auto net een week! Dit moet toch een verwarde man geweest zijn of misschien iemand met een slok op.” Ook hij hoopt maar dat er een dader in beeld komt, waarop de schade te verhalen is.

Aangiften

De politie in Drenthe laat weten dat het gaat om ’diverse vernielingen’ aan auto’s, die stonden op het binnenterrein van het circuit in Assen: „Vooral krassen op de lak en op de ruiten. Verschillende deelnemers werden onaangenaam verrast toen ze in hun auto wilden stappen.” Tot dusverre zijn er tientallen aangiften van vernieling gedaan, waarvan naast de krassen één geval van het losdraaien van wielbouten. De politie verwacht nog meer aangiften, stelt ze. Er is nog geen verdachte opgepakt. De politie roept mensen die eventueel beelden hebben van dashcams op die te delen met de politie.

Vele autoliefhebbers waren naar Assen gekomen voor Hart voor auto’s. Er kon een rondje over het circuit worden gemaakt, maar de meeste bezoekers waren gekomen om hun auto te laten zien aan het langslopende publiek. Daarnaast werd er geld ingezameld voor een nieuwe inrichting van de binnentuin in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) in Utrecht. Daar werd 60.000 euro voor opgehaald.

