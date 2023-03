Tientallen voertuigen vernield of bekrast bij Hart voor auto’s in Assen

Het zou gaan om vernielingen die varieerden van wielbouten die losgedraaid waren tot suiker in tanks en water in olietanks. Eerder meldde een autoblog dat het om ’honderden voertuigen’ ging die beschadigd waren en dat het vermoeden bestond dat het om milieuactivisten ging.

De geschrokken organisatie van het evenement laat maandagochtend weten dat er inderdaad veel meldingen zijn binnengekomen. ,,Maar geen honderden, nu enkele tientallen’’, aldus Ronald van den Broek van 402 Automotive uit Hoeven. De organisatie heeft zoiets in 27 jaar evenementen in Assen nooit meegemaakt. ,,Er stonden 2500 auto’s geparkeerd rondom de show. Meestal zijn er dus ook mensen in de buurt van de auto’s. Iemand moet dan al kans zien dit stiekem dit te doen.’’

Er zijn volgens de organisatie geen activistische uitingen aangetroffen of ontvangen.

Politie onderzoekt de zaak

De politie in Drenthe is ondertussen volop bezig met het onderzoek en verwacht later maandag meer informatie te kunnen geven over de mogelijke omvang en of er verdachten in beeld zijn, aldus de politie Noord-Nederland.

Vele autoliefhebbers waren naar Assen gekomen voor Hart voor auto’s. Er kon een rondje over het circuit worden gemaakt, maar de meeste bezoekers waren gekomen om hun auto te laten zien aan het langslopende publiek. Daarnaast werd er geld ingezameld voor een nieuwe inrichting van de binnentuin in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) in Utrecht. Daar werd 60.000 euro voor opgehaald.

Was u ook bij het evenement of weet u meer? Stuur een bericht naar onze Tiplijn.