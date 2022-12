Voor- én achtergevel uit woning geblazen bij explosie, één gewonde

Bij de explosie zijn de voor- en achtergevel van het pand eruit geblazen, aldus de woordvoerder. Op beelden is te zien dat de ravage bij de woning enorm is. De oorzaak van de explosie is vooralsnog onbekend.

De brandweer kon vrij snel melden dat de brand onder controle was. Het betreft volgens de woordvoerder een hoekhuis in een rij van geschakelde huizen. Het vuur is niet uitgebreid naar naastgelegen panden. Wel zijn de hulpdiensten nog uren bezig met nablussen en het stutten van de getroffen woning.