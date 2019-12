Vuurwerk ontplofte in gezicht slachtoffer Den Bosch

Dat meldt de politie aan Omroep Brabant. De mannen van wie de identiteit nog niet bekend is gemaakt, hebben ernstig aangezichtsletsel, aldus een politiewoordvoerder. De slachtoffers waren maandagavond met vuurwerk in de weer in een voetbalkooi aan de Zesde Haren.

Ze zijn overgebracht naar het Oogziekenhuis in Rotterdam waar ze dinsdag zullen worden geopereerd.

De politie heeft de woningen van de mannen doorzocht en in beide huizen werden nog diverse cobra’s en mortiergranaten gevonden, aldus een woordvoerder van de politie. „Deze zullen worden vernietigd.”