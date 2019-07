Bellen in een zelfrijdende auto, mag dat?

Trendwatcher Vincent Everts in zijn Tesla, met telefoon in de hand! Ⓒ Hollandse Hoogte / Jan de Groen

LEEUWARDEN - Voor het gerechtshof in Leeuwarden dient woensdagmiddag een zaak over het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden van een zelfrijdende auto. Volgens de beboete Vincent Everts (60) is de bekeuring onterecht, omdat hij reed in een Tesla Model S met een automatisch sturingssysteem. Everts meent dat hij daardoor geen bestuurder, maar slechts passagier was.