Boot met 160 migranten mag toch richting Italië

De organisatie achter het schip Open Arms heeft de noodklok geluid over de situatie aan boord. Daar loopt de spanning volgens de oprichter hoog op. „Er is onenigheid over plekken in de schaduw, plekken in de zon, over eten en over de rij voor het toilet”, zei Oscar Camps tegen een Spaanse radiozender. Ook kampte een baby met ademhalingsproblemen.

De rechtbank erkent nu dat er sprake is van een „bijzonder ernstige” situatie. In de uitspraak staat niet of het schip ook mag aanleggen en of de opvarenden aan land mogen gaan in Italië. Minister Matteo Salvini (Binnenlandse Zaken) heeft al duidelijk gemaakt dat te willen voorkomen.

Een baby met ademhalingsproblemen werd woensdag op het eiland Lampedusa gehaald. Ⓒ EPA