Boot met migranten gaat naar Lampedusa

De organisatie achter het schip Open Arms had de noodklok geluid over de situatie aan boord. Daar loopt de spanning volgens de oprichter hoog op. „Er is onenigheid over plekken in de schaduw, plekken in de zon, over eten en over de rij voor het toilet”, zei Oscar Camps tegen een Spaanse radiozender.

De rechtbank erkende woensdag dat er sprake is van een „bijzonder ernstige” situatie en dat direct hulp moet worden verleend aan opvarenden die dat hard nodig hebben. In de uitspraak staat niet of het schip ook mag aanleggen en of de opvarenden aan land mogen gaan in Italië.

Een baby met ademhalingsproblemen werd woensdag op het eiland Lampedusa gehaald. Ⓒ EPA

Opluchting

Camps reageerde opgetogen op de uitspraak. „We kunnen Italiaanse wateren binnenvaren zonder te hoeven vrezen voor een boete of de inbeslagname van ons schip”, zei hij in Madrid tegen journalisten. Het zou niet de bedoeling zijn zonder toestemming aan te leggen, zoals het schip Sea-Watch 3 eerder deed.

De uitspraak is een tegenvaller voor minister Matteo Salvini (Binnenlandse Zaken). Hij verwijt hulporganisaties die migranten van bootjes redden bij Libië mensensmokkelaars te helpen. De organisaties achter reddingsschepen als die van Open Arms zeggen juist levens te redden.

Juridische strijd

Het ministerie van Salvini heeft aangekondigd in beroep te gaan tegen de uitspraak. „De Open Arms bleef dagenlang in Libische en Maltese wateren. Daar verstoorden ze andere reddingsoperaties en verzamelden ze systematisch mensen met het politieke doel ze naar Italië te brengen”, aldus het departement.

