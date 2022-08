Weer brand bij bezorgsupermarkt Picnic

Een medewerker constateerde bij binnenkomst dat het pand vol rook stond. De brandweer ontdekte binnen drie elektrische bezorgautootjes die in brand hadden gestaan. De sprinklerinstallatie heeft die vlammen snel geblust.

De brandweer schaalde op naar het sein grote brand, meerdere eenheden van de brandweer werden ingezet. Niemand raakte gewond. Het gebied is afgezet, zodat de hulpdiensten veilig hun werk kunnen doen.

Derde incident

Het is niet de eerste keer dat in een van de panden van Picnic brand is ontstaan. Het is het derde incident in ruim acht maanden tijd.

In december van het vorig jaar ontstond er brand in de Roosendaalse ’hub’ van de boodschappenbezorger, waardoor het bedrijf zijn diensten in West-Brabant moest onderbreken en vorige maand nog brandde het pand van de onlinesupermarkt aan de Zeearend in Almelo volledig uit.