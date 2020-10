Kamer na aangifte van Erdogan tegen PVV-leider: ’Handen af van Wilders’

Geert Wilders (PVV) tijdens een herdenking in de Tweede Kamer van Samuel Paty, de Franse leraar die werd onthoofd in Parijs. Ⓒ ANP

Handen af van Wilders, is de boodschap van regering en parlement na de aangifte van de Turkse president Erdogan tegen de PVV-leider. „Schandalig”, klinkt het, en „Erdogan is een despoot.” Waar Wilders normaliter niet bepaald uitblinkt door populariteit onder collega’s, schaart vrijwel de hele Kamer zich achter hem in deze kwestie.