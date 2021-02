Twintig minuten na vrijlating berooft man meisje (16) van auto

De gevangenisstraf van de 31-jarige Marcus Goodman zat er zaterdagavond om 22.08 uur op. Eenmaal vrij ging hij enkele kilometers aan de wandel in Spokane in de staat Washington. Om 10.28 uur kreeg de politie een melding van een auto-overval. Goodman zei het tienermeisje bedreigd hebben door te zeggen dat hij een wapen bij zich had. Vervolgens ging hij er met het voertuig vandoor.

De politie startte direct een grote opsporingsactie, met succes. Goodman wist niet te ontkomen. Agenten waren hoogst verbaasd toen bleek dat de man nog maar net zijn vrijheid had teruggekregen. Hij is direct weer achter tralies gezet in Spokane County Jail vanwege diefstal, meldt ABC News.