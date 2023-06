Franse belastingdienst jaagt op privézwembaden met luchtfoto's

Fransen met zo'n zwembad hebben van de belastingdienst te horen gekregen dat ze dertig dagen de tijd hebben om alsnog hun zwembad aan te geven en erbij grootte, bouwjaar en andere details te vermelden. De Franse belastingdienst hoopt zo op extra inkomsten van rond de 50 miljoen euro.

Frankrijk heeft met een bedrijf samengewerkt om software te ontwikkelen waarmee foto's die gemaakt zijn door het National Geographic Institute geanalyseerd kunnen worden. Bij een test in de herfst van 2021 werden 20.000 zwembaden ontdekt die niet waren aangegeven.

In Europa is Frankrijk een van de landen met het grootste aantal privézwembaden. Een nieuw zwembad moet binnen drie maanden na de bouw worden opgegeven bij de autoriteiten als het groter is dan tien vierkante meter.