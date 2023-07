Man doodgeschoten in Eindhoven, verdachte voortvluchtig

Rond 15.00 uur werd een traumahelikopter gealarmeerd voor het kamp op de Heezerweg. Pogingen de man te reanimeren waren vergeefs. De politie probeert te achterhalen wat er precies is gebeurd. Zo is de recherche bezig met een sporenonderzoek rond de plek waar geschoten is. Op het kamp staan veel patrouillewagens van de politie en enkele ambulances.

De politie is op zoek naar mensen die meer weten.

In oktober 2022 werd het woonwagenkamp door de politie nog binnenstebuiten gekeerd, waarbij meerdere mensen gearresteerd werden en drugs, vuurwapens, munitie, luxegoederen, auto’s en een grote hoeveelheid contant geld in beslag werden genomen. Het was niet de eerste keer dat de politie er aanklopte. Ook in 2011 viel de politie het kamp binnen en nam daar dure spullen en drugs in beslag. De gemeente Eindhoven heeft plannen om het kamp op te heffen omdat de situatie rond het kamp onveilig en onleefbaar zou zijn.