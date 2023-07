Man doodgeschoten in Eindhoven, verdachte voortvluchtig

Ⓒ ANP / HH

EINDHOVEN - Op een woonwagenkamp aan de Heezerweg in Eindhoven is maandagmiddag een man overleden aan de verwondingen die hij opliep door een schietpartij. De politie is nog op zoek naar de verdachte, „maar die is nog niet in zicht”, zei een woordvoerder.