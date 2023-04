Mexicaanse man schiet vijf buren dood, onder wie een 8-jarig kind

De slachtoffers, allen Hondurezen, werden in het hoofd geschoten, alsof het een executie betrof, zo meldt de politie. De aanleiding van de schietpartij: een van de slachtoffers had gevraagd of de schutter niet meer met zijn geweer wilde schieten omdat er kinderen lagen te slapen, zo zeggen de autoriteiten tegen onder meer Fox News.

De verdachte, de 39-jarige Francisco Oropeza, zou zijn moordpartij zijn begonnen toen een van de buren hem vroeg rekening te houden met de baby in het huis ernaast. Daarvoor had de man volgens getuigen op zijn veranda sterke drank zitten innemen en met een geweer zitten schieten.

Volgens sheriff Greg Capers zou Oropeza kwaad zijn geworden en hebben geroepen dat hij ’op zijn eigen veranda mocht schieten zoveel als hij wilde.’ Daarna was hij opgestaan en schietend het huis van de buren binnengelopen. Een van de slachtoffers werd gevonden in de deuropening naar de woonkamer, een ander in de woonkamer zelf. Nog twee vrouwen werden boven dood gevonden. Zij hadden met hun lichamen jonge kinderen afgeschermd. De kinderen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Een vijfde slachtoffer, een kind van acht jaar, bezweek in het ziekenhuis.

Oropeza is in benevelde toestand op de vlucht geslagen. Volgens de politie zit hij in een dichtbegroeid bos, niet ver van de plek waar de schietpartij plaatshad, maar hij is nog niet opgepakt.

Cleveland (Texas)