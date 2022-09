Premium Het beste van De Telegraaf

Turkije wil lid worden van ’NAVO van het Oosten’

President Erdogan schudt de hand van zijn Russische collega Poetin op de SCO-top. Ⓒ Foto REUTERS

ISTANBUL - Turkije wil lid worden van de Sjanghai Samenwerkingsorganisatie (SCO). Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan afgelopen weekeinde verklaard nadat hij in Oezbekistan als dialoogpartner bij een bijeenkomst van regeringsleiders van de SCO was geweest. Nooit eerder had Turkije op het hoogste niveau aan een SCO-topbijeenkomst deelgenomen.