Waarom we toch op onze hoede moeten blijven nu het einde van de pandemie in zicht is

Door Roel Wiche Kopieer naar clipboard

De GGD heeft het momenteel razend druk met testafspraken. Ⓒ ANP

Amsterdam - Het einde van de pandemie komt in zicht, durft nu ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te zeggen. Is dit optimisme gerechtvaardigd? En waarom moeten we toch op onze hoede blijven? Dit is de stand van zaken.