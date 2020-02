Live: verdachte agent Donovan A. voor de rechter

Ⓒ NOS

Den Haag - Hij is de opvallendste verdachte in de drugswitwaszaak rondom de Haagse spookwoningen: politieadviseur Donovan A.. De Rijswijker (37) wordt verdacht ruim 550.000 euro aan uit misdrijf afkomstige geldbedragen voorhanden te hebben en zogenoemde spookwoningen te hebben geritseld voor drugshandelaren die niet geregistreerd stonden als bewoners. Zij konden die gebruiken als opslag en safehouses. Vandaag moet hij zich voor het eerst verantwoorden in de Haagse rechtbank.