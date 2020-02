Politieman ontkent betrokkenheid witwassen

Verslaggever Martijn Schoolenberg is bij de zaak aanwezig. Volg hem via Twitter onder aan dit bericht.

De Rijswijker (37) zou tussen 2016 en 2019 volgens de aanklager betrokken zijn bij de contante stortingen van zo'n 137.000 euro op de rekening van vastgoedbedrijf Alpha Business Solutions. Die stortingen zouden mogelijk weer afkomstig zijn van huurontvangsten van meerdere spookwoningen, waarbij de eigenaren niet stonden geregistreerd. Hij en zeventien anderen werden op 5 maart 2019 gearresteerd bij een grote inval in meer dan twintig appartementen in de Haagse wijk Ypenburg. Daarbij troffen agenten acht miljoen euro aan, volgens de politie grotendeels verdiend via drugssmokkel. Zes miljoen daarvan lag verstopt in een paneel achter een bed in een appartement aan de Speerpunt en werd ontdekt door politiespeurhond Bob.

Ook werden binnen het onderzoek Abeka veertien auto’s, harddrugs, merkkleding, sieraden en wapens gevonden. De spookwoningen werden mogelijk gebruikt door drugshandelaren als opslag en safehouses, stelt justitie. Donovan werd daarop door de politie op non-actief gesteld. Het was een zware periode voor hem, stelt hij. ,,Terwijl ik vastzat, werd ik overal van van alles en nog wat beschuldigd, zonder dat ik weerwoord kon bieden.”

De politie deed, samen met de FIOD, invallen in dertig panden in de zaak tegen ’spookbewoning’. Ⓒ ANP

Volgens de aanklager hebben getuigen verklaard dat Donovan bij Alpha Business Solutions verantwoordelijk was voor de afhandeling van contracten in het verhuren van woningen en auto's. Maar Donovan ontkent dat met klem. Hij stelt dat zich bij het bedrijf enkel bezighield met het ontwikkelen van een app, ook al kwam die uiteindelijk niet van de grond.

Naar eigen zeggen werd Donovan eind december 2018, drie maanden voor de grote inval, plotseling wel ingelicht over de gang van zaken door een collega. Donovan: ,,Die meldde dat als ‘men’ ooit de financiën zou bekijken, we allemaal zouden hangen. Ik stond perplex.” Donovan vindt daarom dat hij ‘erin geluisd’ is door voornamelijk medeverdachte Satish F., die volgens hem wel op de hoogte van de activiteiten zou zijn. Donovan had zich toen al uitgeschreven als bestuurder vanwege de bonje die er binnen het bedrijf was ontstaan. ,,Al wist ik niet waarom die was ontstaan.” Het uitschrijven als aandeelhouder verliep moeizamer. ,,Ik kreeg toen geen gegevens van medeaandeelhouders.”

’Informatie uit politiesystemen doorgespeeld’

Als politieadviseur wordt Donovan ook verdacht van het vijf jaar lang informatie doorspelen uit politiesystemen van medeverdachten en bekenden, zoals een legitimatiebewijs, aan mensen binnen Alpha Business Solutions. Dat ontkent hij echter. Wel erkent hij dat hij met zijn mobiele telefoon foto’s gemaakt heeft van gegevens van personen uit het politiesysteem. ,,Maar die kunnen heel goed voor mijn politiecollega’s bij de politie zijn geweest. Dat was toen gebruikelijk. Ik heb er geen specifieke herinneringen meer aan.” Ook gaf Donovan toe op verzoek van medeverdachte Van H. gekeken te hebben of hij nog wat bekeuringen had openstaan. ,,Achteraf is dat misschien stom, maar toen ik aspirant was, had mijn groepschef gezegd dat het wel kon.”

Ook Anthony van H., onder meer boekhouder bij ABS, betoogde tijdens de zitting weinig te weten. ,,Ik deed wel de boekhouding, maar wist niets van de precieze achtergrond van de stortingen die we binnenkregen.” Justitie vroeg zich tijdens de zitting ook af hoe hij aan de grote bedragen van honderdduizenden euro’s kwam die op zijn rekening omgingen. ,,Die hadden te maken met een erfenis, spaargeld en verkoop van antiek”, reageerde Van H. Dankzij dat antiek zou hij ook zo’n vier à vijf ton contant bij hem thuis in de kluis kunnen bewaren.

Vrijdag wordt de strafeis voor Donovan A., Anthony van H. en medeverdachte Satish F. bekend. Die laatste moet morgen (donderdag) verschijnen. Eerder deze week werd al vijfeneenhalf jaar cel tegen Frankie B, vier jaar tegen Hermelina M. en eveneens vier jaar tegen Farid A. geëist. De schoonmoeder van Farid werd vrijgesproken.