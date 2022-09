OM vervolgt ex-politiemedewerker (22) voor lekken informatie Lil Kleine

De 22-jarige voormalig politiemedewerker zou aan een persoon hebben beschreven hoe Lil Kleine (zijn echte naam is Jorik Scholten) de nacht in de cel had doorgebracht, een screenshot van dit Snapchat-gesprek is bij een zogeheten juicekanaal terechtgekomen en gepubliceerd.

Naast het lekken van de informatie wordt de man ook verdacht van twee andere feiten, namelijk een poging tot groomen en het tonen van seksuele beelden aan een minderjarige. Grooming houdt in dat een persoon het vertrouwen wint van iemand met als doel het slachtoffer seksueel te misbruiken. De politiemedewerker is na disciplinair onderzoek ontslagen.

Het onderzoek naar de mishandeling van Vaes loopt nog. Ze heeft aangifte gedaan tegen haar ex.

Bekijk ook: Lil Kleine terug op Nederlands podium na vermeende mishandeling Jaimie Vaes