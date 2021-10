Meer dan 200 tips over verdwenen Cleo (4), meisje al twee weken spoorloos

Rod Wilde leidt de taskforce van zo’n honderd agenten die zich op de raadselachtige verdwijning van de kleine Cleo hebben gestort. De politie gaat inmiddels uit van ontvoering. De ruim tweehonderd meldingen en tips worden nagelopen, maar leverden tot nog toe geen aanwijzingen op. Wel hebben ouders zich bij de politie gemeld nadat hun kind door een ’engerd’ met een mobieltje op de wc zou zijn gefilmd, een paar uur rijden van de plek waar Cleo verdween.

Wilde roept het publiek op om verdachte situaties in de wijde omtrek door te blijven geven. „Blijf vooral informatie delen met ons.”

Ook ’internationale partners’ zijn op de hoogte gesteld, maar verdere details daarover wil de politiechef niet geven. Meer dan honderd mensen op en rond camping Blowholes waar het meisje midden in de nacht verdween, zijn ondervraagd. Automobilisten die in de nacht van vrijdag op zaterdag in de regio waren, worden opgeroepen zich te melden. De politie hoopt dat dashcambeelden nog iets opleveren. Volgens Wilde „raakt deze zaak iedereens hart.”

De moeder van Cleo deelt op sociale media foto’s van haar vermiste dochter. Ⓒ facebook

Het huis van de ouders in Carnarvon is volgens Australische media voor een tweede keer doorzocht op mogelijke aanwijzingen, maar volgens de politie is dat een standaardprocedure. Ook benadrukt de politie dat er geen verdenkingen tegen moeder Ellie en stiefvader Jake zijn.

Op tv-beelden is te zien hoe er niet alleen in het huis werd gezocht, maar ook aan de buitenkant sporenonderzoek werd gedaan. Rechercheurs zochten bijvoorbeeld naar vingerafdrukken. De politie houdt er nog altijd rekening mee dat het meisje is ontvoerd en dat ze bij haar huis geobserveerd zou kunnen zijn. De woning ligt 70 kilometer van de camping waar Cleo verdween.

Crowdfunding

Inmiddels is er via een crowdfunding die op 16 oktober begon ruim 85.000 dollar opgehaald om de zoekactie naar Cleo financieel te ondersteunen. Hoe het geld besteed gaat worden is nog niet duidelijk.

Cleo verdween bijna twee weken geleden in de nacht van vrijdag op zaterdag uit de tent van haar ouders op een afgelegen camping in het uiterste westen van Australië. De ouders ontdekten in de ochtend dat de rits van de tent open stond. Het meisje en haar slaapzak waren verdwenen. Sindsdien deden de ouders meerdere emotionele oproepen uit te kijken naar Cleo.

Federale politie

In de zoektocht is inmiddels ook de federale politie aangehaakt, meldt de Australische premier Scott Morrison. De autoriteiten hopen dat de extra inzet van ’high tech’ opsporingsmiddelen voor een doorbraak zorgen. Wat die technieken precies zijn, werd in het belang van het onderzoek niet nader toegelicht.

De politie roept omwonenden op om zoveel mogelijk bewakingsbeelden te delen. Rechercheurs hopen beelden te vinden van een auto die diep in de nacht met piepende banden zou zijn weggereden.

’Bounty hunters’

Enkele dagen na de verdwijning maakte de politie bekend dat de gouden tip een miljoen dollar waard is. Dat heeft veel zogeheten ’bounty hunters’ naar het gebied getrokken: particuliere speurders die meezoeken naar Cleo en zo een flinke bonus hopen op te strijken. Ook deze acties hebben nog niet voor schot in de zaak gezorgd.