Klap dreunt na in festivalland: ’Het medeleven is mooi, maar daar kan ik niet van eten’

Mysteryland Ⓒ Michel van Bergen

Amsterdam - Dansen tussen de wilde dieren in Blijdorp? Niet vanavond. Je uitleven met guilty pleasures uit de jaren 80 aan de Gaasperplas? Dat doe je maar thuis. Het Secret Forest Festival in Stadskanaal blijft leeg. En zo is er, dankzij de aangescherpte maatregelen van de overheid, niet veel te vieren dit weekeinde. Met de verplichte ’vaste zitplaatsen’ kan geen organisatie uit de voeten. Cancellen, inpakken en - indien mogelijk - uitstellen maar weer. In elk geval tot na 14 augustus.