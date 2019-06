Onze soldaten krijgen les op Duitse tanks

Reno, een trotse pelotoncommandant, zit boven op een Leopard 2-tank en kijkt uit over het uitgestrekte heuvellandschap van de Duitse Tiefebene. Hier had Adolf Hitler in 1935 het grootste militaire oefenterrein van Duitsland. Tegenwoordig huurt onze landmacht het complete gebied van 284 vierkante kilometer. „Zulke schietoefeningen kunnen we bij ons in Nederland niet houden”, zegt de dienstdoende overste. „Wij hebben natuurlijk onze simulatoren, maar hier kun je een oorlog in de praktijk trainen. En dat oorverdovende, bulderende kanonvuur en ratelen van 50-mitrailleurs is ook best spannend voor jonge jongens.”

De 24-jarige bracht, zoals alle Nederlandse militairen in hun begintijd in Bergen, een bezoek aan het nabijgelegen concentratiekamp. Daar kwamen, naast het Joodse meisje Anne Frank, ook zeventigduizend anderen om het leven. En vijftigduizend Russische krijgsgevangenen. „De grauwe sluier van het verleden ligt onlosmakelijk over dit terrein”, zegt de overste.

Maar nu gaat het meer over de Russische dreiging in Oost-Europa. En oefent Nederland met onze oosterburen op Duitse tanks. „De verkoop van onze tanks in 2011 was voorbarig”, luidt de conclusie van ritmeester Rutger. „Want het kost lange tijd om de praktijk weer op te pakken.

Tanks konden toch niet naar museum

In de huidige conflicten heb je volgens hem Leopolds en pantservoertuigen ’opnieuw nodig’. „We hadden het idee dat die dingen wel naar het museum konden.” Nu moet het gecombineerde Nederlands-Duitse bataljon 49 tanks hebben. Luitenant-kolonel Ruppelt van de Bundeswehr verklaart droog: „Er zijn er maar 25 inzetbaar.” Eén van de problemen is de ontbrekende airconditioning van de oudere Leopold 2, waardoor het voor de bemanning snikheet wordt.

Sommige Nederlandse militairen, onder wie ook Reno, wonen al jaren in Duitsland. In Bergen werken 350 Duitse Bundeswehr-soldaten samen met honderd Nederlandse militairen. „Een unieke samenwerking in Europa, waar in het buitenland vol bewondering naar gekeken wordt, maar niet de opmaat voor een EU-leger.”