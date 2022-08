Ambities voorbij de maan: ’Deze missies heel anders dan vijftig jaar geleden’

Buitenland

Nieuwe raket begint aan reis naar de maan: over paar jaar misschien mét mensen

Als het weer in Florida meewerkt - en de vooruitzichten zijn gunstig - beginnen de Verenigde Staten maandag aan een nieuw hoofdstuk in hun lange geschiedenis in de ruimtevaart. Een nieuw vaartuig wordt dan gelanceerd. Het moet, nog zonder bemanning aan boord, een reis van zes weken naar de maan en t...