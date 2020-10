Veiligheidsregio’s hakken knopen door over bezoek aan podia

Sinds dinsdag geldt binnen de aangescherpte coronamaatregelen dat er in principe niet meer dan dertig mensen in een zaal bij elkaar mogen zitten. Voor „instellingen van groot belang” mogen veiligheidsregio’s een uitzondering maken, mits alle andere coronaregels goed nageleefd kunnen worden. „Dat kan natuurlijk maar voor een zeer beperkt aantal zalen, de nieuwe regel is er niet voor niets. Het is belangrijk om onze sociale contacten drastisch te verminderen”, aldus de Apeldoornse burgemeester Ton Heerts, voorzitter van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. In zijn regio hebben zeven schouwburgen en theaters donderdag een ontheffing gekregen.

In de veiligheidsregio Drenthe krijgen vier grote theaters een vrijstelling. Flevoland geeft vijf instellingen een ontheffing, waaronder De Meerpaal in Dronten. In Gelderland-Zuid mogen de schouwburg en het concertgebouw in Nijmegen en Agnietenhof in Tiel meer dan dertig bezoekers in de zalen toelaten. IJsselland geeft tien theaters toestemming en in Groningen gaat het om dertien podia. Brabant-Noord (rondom Den Bosch) geeft geen enkele ontheffing af, terwijl er voor alle podia in Brabant Zuidoost die bewezen hebben dat ze zich goed aan de coronaregels houden niks verandert. Niemand heeft daar een ontheffing nodig. In Midden- en West-Brabant mogen zalen waar gewoonlijk plaats is voor meer dan 600 mensen een ontheffing aanvragen.

Een aantal veiligheidsregio’s, waaronder die rond Rotterdam en Den Haag, piekert nog over ontheffingen. Het blijkt dat grotere podia die niet worden aangewezen meteen in het geweer komen om alsnog een ontheffing te krijgen. Maar, zei burgemeester Femke Halsema van Amsterdam, er kan misschien nog wel wat veranderen, maar het is niet zo dat alle afgevallen instellingen alsnog een verzoek kunnen indienen. „Ik realiseer me de willekeur, maar het blijft lastig”, aldus Halsema, die tien instellingen in Amsterdam een ontheffing van de coronamaatregel heeft gegeven.