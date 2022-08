Henny Pleizier (1957-2022): minutenlang applaus voor de grote vriendelijke reus

Premium Sport

Het heftige jaar van Henk Grol: ’Zat heel erg met mezelf in de knoop’

Precies een jaar geleden betrad Henk Grol voor het laatst de tatami. In olympisch Tokio wilde de zwaargewicht de kroon op het werk zetten, maar in plaats daarvan eindigde het sluitstuk van zijn judocarrière in mineur. In de afgelopen twaalf maanden is de overgang van zijn ’extreme’ leven als topspor...