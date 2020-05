’E-sigaret nog slechter dan gedacht’

De CU-bewindsman stuurde maandag nieuw onderzoek van het Trimbos naar de Tweede Kamer. Dat toont aan dat dampen weliswaar minder schadelijk is dan gewoon roken, maar toch een stuk ongezonder dan tot nu toe werd aangenomen.

Smaakjes juist slecht

Een middel om van het roken af te roken, zoals fabrikanten claimen, is de e-sigaret in de meeste gevallen niet. Sterker nog: het Trimbos-instituut heeft steeds meer aanwijzingen dat e-sigaretten voor jongeren een opstapje vormen om te beginnen met tabak. Dat komt waarschijnlijk door de keur aan smaakjes die voor de dampvloeistoffen voorhanden zijn, zoals mango, mojito, hazelnootspread en kaneel – het onderzoek spreekt van wel twintigduizend verschillende vloeistoffen.

Jongeren hebben een voorkeur voor damp die niet naar tabak smaakt. Ze zien die fruitsmaakjes ook als minder schadelijk. Terwijl die smaakjes er juist voor kunnen zorgen dat de andere stoffen in de dampvloeistof schadelijker uitpakken. In sommige gevallen, zoals bij botersmaak, leidt het tot extra longschade (’popcornlongen’).

Voorzorgsprincipe

Voorlopig zullen fabrikanten zich vasthouden aan de conclusie dat e-sigaretten minder schadelijk en verslavend zijn dan gewone sigaretten. Alleen, zo stelt het Trimbos: de werkelijke effecten van het lurken aan damppijpjes is pas over een langere periode vast te stellen. Alleen als rokers volledig overstappen op dampen, zullen zij daar gezondheidswinst van hebben. Alleen: weinig bestaande rokers doen dat. De meeste van hen zijn dubbelgebruikers. Er zijn aanwijzingen dat dubbelgebruik juist schadelijker is dan alleen roken of alleen dampen.

„Uitgaande van het voorzorgsprincipe is het advies van Trimbos dan ook dat de Nederlandse volksgezondheid het meest gebaat is bij ontmoediging van het gebruik van e-sigaretten en het beperken van het gebruik”, concludeert Blokhuis dan ook. Hij buigt zich nog op verdere wettelijke beperkingen. Het verbod op smaakjes ligt voor de hand.