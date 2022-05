Vluchtauto van ontsnapte moordverdachte en hulpsheriff gevonden

Moordverdachte Casey White ontsnapte vorige week uit de gevangenis samen met hulpsherrif Vicki White, die geen familie van elkaar zijn ondanks dat ze dezelfde achternaam hebben. Er is momenteel een klopjacht gaande op het tweetal.

Ze verdwenen onderweg naar de rechtbank. Vicki had tegen haar collega’s gezegd dat ze de gevangene naar een psychiatrisch onderzoek zou brengen. Nu blijkt echter dat die afspraak helemaal niet bestond. Ook deed Vicki het transport in haar eentje. Dat had volgens de politie echter nooit gemogen. Volgens de autoriteiten wijst daarom alles erop dat Vicki White betrokken is bij de ontsnapping. Er wordt momenteel onderzocht of ze dat vrijwillig deed, of dat ze gedwongen werd om mee te helpen.

Casey White zit een straf van 75 jaar uit voor verschillende misdaden in 2015, waaronder het onder schot houden van zes mensen - en het neerschieten van een van hen. Ook wordt hij beschuldigd van twee moorden in september 2020.

Casey Cole White

Ford Edge

De oranje Ford Edge uit 2007 van Vicki werd volgens de politie ruim vier uur nadat ze uit de gevangenis waren gevlucht, achtergelaten bij een landweg op ongeveer twee uur rijden van de gevangenis. Het vermoeden is dat er technische problemen waren met de auto. „De wagen is in een afgelegen gebied achtergelaten aan de kant van een weg waar het voertuig duidelijk de aandacht zou trekken en gevonden zou worden”, aldus de sheriff.

De auto is door een bergingsbedrijf opgehaald. Zij hebben de autoriteiten ingelicht. De klopjacht op het tweetal blijft onverminderd doorgaan. De politie looft zelfs een beloning van 10.000 dollar uit voor informatie die leidt tot de aanhouding van White.