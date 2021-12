Vijf jaar cel voor sekteleider Robert B.

Het slachtoffer is een jonge vrouw, lid van de Transformanten, die zegt dat ze vanaf haar dertiende is misbruikt door B.. Ze werd gevangen gehouden in het klooster net over de grens bij Nijmegen waar de groep als commune woont. In oktober vorig jaar vielen honderden politiemensen daar binnen om haar te bevrijden, maar volgens de Orde zat de vrouw er vrijwillig. Ze was een van de minstens zeven vrouwen van B. in de sekte. Veel vrouwen dragen tatoeages met de naam of de beeltenis van de leider op hun rug.

De hele Orde-gemeenschap - grotendeels vanuit het dichtbijgelegen klooster in Goch gekomen - leek uitgelopen om het vonnis tegen hun leider aan te horen, en om hem te steunen. Tientallen Transformanten - jong en oud, veel vrouwen in rokken gestoken - bezetten de hele dag de gangen van het eeuwenoude gerechtsgebouw.

Er hing een gespannen sfeer. Buiten de rechtbank stonden in de ochtend meerdere politiebusjes, binnen was beveiliging die aanwezigen vroeg wie ze waren en wat ze kwamen doen.

Het is niet voor het eerst dat de Transformanten in botsing komen met justitie, maar tot nu toe is leider Robert B. buiten schot gebleven.

In 2008 en 2014 waren er twee pogingen om critici van de Orde te vermoorden. Beide slachtoffers overleefden de aanslagen ternauwernood.

In 2008 probeerde een onbekende een kritische ex-partner van een sektelid dood te schieten voor zijn huis in Rotterdam. Twee ordeleden werden verdacht. Ze waren in de straat van het slachtoffer en hadden een gps-peilbaken onder zijn auto geplakt, maar niet duidelijk werd wie de schutter was, dus volgde vrijspraak.

In 2014 werd sektelid Erwin S. veroordeeld tot acht jaar cel omdat hij een familielid van een van de leden had geprobeerd dood te steken, ook bij diens huis. De Orde der Transformanten werd als kerkorganisatie zelf niet verdacht. De ’profeet’ werd opgeroepen als getuige, maar hield zich verborgen en kwam niet opdagen.

Robert B. begon de groep in 2003 in het Brabantse Hoeve. Leden wilden leven zoals de vroege christenen in ’cirkels’, een soort geestelijke familie. Leden woonden bij elkaar in aangrenzende huizen; omwonenden klaagden over intimidatie, naaktlopen en vrije seks. Amsterdammer B., van origine een levenscoach, had tegelijkertijd relaties met minstens zeven vrouwen in de groep. Die dragen tatoeages op hun rug van de profeet.

