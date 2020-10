Artsen Trump ’extreem tevreden’ maar twijfels over gezondheidstoestand blijven

Ⓒ ANP/HH

Washington - Het gaat heel goed met de president Trump, zeggen zijn artsen. Trumps klachten nemen af, en sinds vrijdag heeft hij geen koorts meer. Ook heeft hij geen problemen met ademen. Trumps artsen gaven zaterdag voor het eerst een update over de gezondheid van de president, die op dit moment in het ziekenhuis verblijft vanwege corona. Er blijft echter nog veel onduidelijk. Een anonieme bron zegt dat Trumps situatie ernstiger is dan in de persconferentie beschreven.