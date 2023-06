Klokkenluider Vietnamoorlog (Pentagon Papers) overleden

Dr. Daniel Ellsberg Ⓒ ANP

WASHINGTON - De Amerikaan die de leugens van Amerikaanse regeringen over de Vietnamoorlog onthulde, voormalig Defensiemedewerker Daniel Ellsberg, is op 92-jarige leeftijd overleden. De militair analist lekte in 1971 de zogenoemde Pentagon Papers, 7000 pagina’s geheime informatie over de Amerikaanse betrokkenheid in Vietnam, aan kranten. Hij hoopte daarmee een einde te maken aan het conflict.