Russische bedrijven halen vaccintwijfelaars over met cadeaus

Bijna de helft van alle werkende Russen is in dienst van een middelgroot of groot bedrijf. Landelijk heeft 12 procent van Russen inmiddels een eerste prik gehad, maar bij sommige bedrijven ligt de vaccinatiegraad onder het personeel al veel hoger. Bij kunstmestmaker Phosagro is bijna de helft van alle 18.000 medewerkers gevaccineerd en bij diamantproducent Alrosa is 29 procent van de 10.000 personeelsleden volledig ingeënt.

Aantal besmettingen gestegen

Hoewel bedrijven een bijdrage leveren aan het verhogen van de vaccinatiegraad, zijn er onder Russen nog steeds zorgen over de veiligheid van de in Rusland ontwikkelde vaccins. Mede door het lage vaccinatietempo is het aantal besmettingen gestegen tot het hoogste punt in vijf maanden. Vooral in Moskou raken veel mensen besmet. Daar domineert de extra besmettelijke Delta-variant van het virus.

De derde coronagolf dreigt het economisch herstel van Rusland te ondermijnen. Net als in andere landen trof de overheid strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, met negatieve gevolgen voor het bedrijfsleven en andere sectoren. Vanwege het stijgende aantal besmettingen verplicht Moskou 2 miljoen medewerkers van bepaalde sectoren zich te laten vaccineren. Een aantal regio’s heeft dit voorbeeld gevolgd.