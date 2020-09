VOLG LIVE Vuur aan schenen Rutte om coronatests

Volg het debat hieronder live via de tweets van verslaggever Elif Isitman. Kijk hier live naar de Algemene Politieke Beschouwingen.

De capaciteit aan testen ligt momenteel op zo’n 30.000 per dag. Ten opzichte van het aantal mensen dat zich laat testen is dat te laag, waardoor de wachttijden soms langer zijn dan de verlangde 48 uur. Doel was om het aantal testen per december te vergroten naar 70.000 per dag. Dat doel wordt waarschijnlijk al half oktober gehaald, zo belooft Rutte. Mocht er meer geld nodig zijn dan de 1 miljard euro die voor de extra testcapaciteit is vrijgemaakt, dan moet dat volgens Rutte maar. „Als het gaat om de medische kant van corona, gaat geld geen rol spelen.”

De premier wordt door de oppositie ter verantwoording geroepen over het snel oplopend aantal besmettingen met het coronavirus. Deze donderdag meldt het RIVM 1753 nieuwe coronabesmettingen. Sinds de piek in het voorjaar was het aantal dagelijkse besmettingen niet zo hoog. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg kunnen de GGD’s een eventuele tweede golf niet aan.

’Tij keren’

„Het is tijd om het tij te keren”, zegt Rutte. Extra maatregelen die vooral de regio’s rond de grote steden zullen treffen, maakt het kabinet vrijdag bekend.

Beetje laat, merkt SP-leider Marijnissen op. „We wisten al maandenlang dat er extra testen nodig zouden zijn.” PvdA-leider Asscher sluit zich daarbij aan: „De vraag is: neem je het probleem op tijd serieus?”

Overspannen

Volgens Rutte komt de krapte vooral door een ’overspannen wereldmarkt’ voor testmateriaal. Bovendien lopen de wachttijden ook op doordat veel mensen zonder klachten zich laten testen. Asscher vindt dat de premier zich daar niet achter kan verschuilen. „Deze hele begroting kan in de prullenbak als het kabinet een tweede golf niet weet te voorkomen.”

Donderdag kruist Rutte de degens met de fractieleiders in de Tweede Kamer tijdens de tweede dag van de Algemene Beschouwingen. Woensdag waren het de fractieleiders van de partijen die zich tot diep in de nacht in de kijker speelde, donderdag geeft Rutte antwoord op alle gestelde vragen.

Steun vergaren

Het kabinet heeft niet het comfort van een meerderheid in de Tweede Kamer. Toezeggingen aan meewerkende oppositiepartijen, bijvoorbeeld op het vlak van de woningbouw, lijken aanstaande om steun te vergaren voor de extra uitgaven die dit kabinet om de economie door de coronacrisis heen te helpen.

Rutte begon zijn betoog dan ook met het prijzen van de samenwerking afgelopen half jaar met de oppositie, de coalitie en de sociale partners. „Dat geeft me het vertrouwen dat we hier samen uit gaan komen.” Het ’verstandig compromis’ zal het land volgens de premier verder brengen.

Baangarantie

PvdA-leider Lodewijk Asscher maakte een punt van werknemers die door gevolgen van de coronacrisis in de verdrukking komen. Asscher vroeg Rutte om akkoord te gaan met een baangarantie voor werknemers die zich willen laten omscholen.

Zo ver wilde Rutte niet gaan (”100 procent garantie bestaat niet”), maar over een „inspanningsverplichting grenzend aan een garantie” wil het kabinet wel praten. Maar dan wel tijdens de Algemen Financiële Beschouwingen, waarin de Miljoennota onder de loep wordt genomen. Dat debat staat gepland voor volgende week.

Kerncentrale

Regeringspartijen VVD en CDA kondigden woensdag een voorstel aan voor een nieuwe kerncentrale. Premier Rutte gaf donderdag aan dat het kabinet dit als „serieus zal onderzoeken” mocht dat voorstel worden aangenomen.

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zei een dag eerder dat de atoomstroom nodig is als aanvulling op windmolens en zonnepanelen. Niet alleen omdat het niet altijd waait en de zon niet altijd schijnt, maar ook omdat een kerncentrale minder ruimte in beslag neemt dan die andere energiebronnen.

Nederland heeft op dit moment slechts een kerncentrale voor de opwekking van elektriciteit. Die staat in het Zeeuwse Borssele. De Tweede Kamer heeft onlangs het kabinet opgeroepen om deze centrale langer open te houden.

De premier paait GroenLinks door te beloven dat het investeringsfonds van 20 miljard euro niet voor investeringen is die het klimaat schaden. Het gaat hem echter te ver om alleen projecten toe te staan die ook direct tot een afname van de CO2-uitstoot leiden, zoals GL graag wil.

Akwasi

Geert Wilders, tijdens de eerste dag van de Algemene Beschouwingen ook al zeer actief, laat er wat samenwerking met de PVV geen misverstand over bestaan. Hij spreekt van de ’puinhopen van tien jaar Rutte’. Tijdens het debat laat hij het niet na om meermaals terug te komen op de rapper Akwasi - wiens zaak door het OM eerder werd geseponeerd - en het proces tegen hemzelf. „Totale willekeur,” concludeert de PVV-leider.