Weer ontploffing bij Suri-Change in Amsterdam

Bij het geldwisselkantoor aan de Bijlmerdreef zijn al meerdere keren ontploffingen geweest, net als bij andere locaties van Suri-Change in de hoofdstad. Reden voor burgemeester Femke Halsema om afgelopen maandag alle kantoren van de Surinaamse keten voor zes maanden te sluiten.

Er is schade ontstaan aan het pand, maar er zijn volgens een woordvoerder van de politie geen gewonden gevallen. Het explosief is volgens de politie waarschijnlijk rond 03.30 uur afgegaan. De politie heeft een onderzoek ingesteld en roept getuigen op zich te melden.

Bij het Haagse filiaal in De Heemstraat ontplofte in de nacht van zondag op maandag iets waardoor de voordeur schade heeft opgelopen. In Rotterdam was het pand van Suri-Change aan de West-Kruiskade zondagochtend vroeg het doelwit. Daar raakte door een ontploffing de deur ontwricht.

De burgemeesters van beide steden besloten eerder deze week om ook deze panden te sluiten. Ze vrezen dat de openbare orde in het geding is, er gevaar voor herhaling bestaat en wijzen erop dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt tegen Suri-Change.