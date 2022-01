Dode en zwaargewonde bij botsing in Alkmaarse Vondelstraat, persoon aangehouden

Rond 22.50 uur kreeg de politie een melding van een verkeersongeval in de Vondelstraat, waar twee personenauto’s met elkaar in botsing waren gekomen. Toen hulpdiensten arriveerden bleek dat in één van de twee auto’s twee personen zaten, waarvan een persoon bekneld zat. Nadat zij bevrijd was uit de auto werd getracht de bestuurster met spoed per ambulance naar het ziekenhuis te vervoeren. De 77-jarige vrouw overleed niet veel later. De andere inzittende is met ernstig letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

De bestuurder van de andere auto, een 24-jarige man uit Alkmaar, is aangehouden. Zijn rijbewijs is ingevorderd en hij zit vast voor verhoor. Volgens getuigen reed de Mercedes samen met een andere auto zeer hard over de Vondelstraat.