Poes ingeslapen na schotwond luchtbuks

Urk - Poes Dikkertje Dap is zaterdagavond het slachtoffer geworden van een schietincident op Urk. Het beestje bleek bij thuiskomst te zijn beschoten met een luchtbuks. In overleg met de dierenarts is later die avond besloten om Dikkertje Dap in te laten slapen.