’Als ik het kon, dan was ik hier al lang weg’ Assendelft geschokt na arrestatie jonge agentenmishandelaar: ’Met een extra jeugdhonk kom je er niet’

Door Marcel Vink

De Kaikhof in Assendelft. Ⓒ Google Streetview

ASSENDELFT - De schok is groot in Assendelft nadat woensdagavond een 13-jarige knaap een agent mishandelde. Het van oudsher pittoreske en rustige Noord-Hollandse dorp, zo stellen meerdere betrokkenen, verloedert in rap tempo. Messentrekkers, jonge berovers, drugscriminaliteit: vooral bewoners van Saendelft maken zich grote zorgen om hun geliefde wijk. ’Met een extra jeugdhonk of een waarschuwingsbrief van de burgemeester kom je er niet’.