Oekraïne stuurt onderzoeksteam naar locatie crash Iran

„Onze prioriteit ligt bij het vinden van de waarheid en de verantwoordelijken voor deze afschuwelijke catastrofe”, aldus Zelenski. De Oekraïense ambassade in Teheran zei kort na de crash dat het kwam door een technische oorzaak, maar later kwam de ambassade daar op terug. In de jongste verklaring heet het dat de oorzaak van de crash nog onduidelijk is.

Woensdagochtend stortte kort na het opstijgen nabij Teheran een vliegtuig neer nadat het in de lucht al vlam had gevat. Alle 176 inzittenden kwamen om het leven.

De zwarte dozen van de Boeing 737-800 zijn woensdag al gevonden, volgens de Iraanse burgerluchtvaartautoriteit.